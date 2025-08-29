Automobilismo: classe Turbo Cup, arriva l’ennesima conferma. Bisceglia ancora primo

SANSEPOLCROAncora un sorriso per Francesco Bisceglia (nella foto) a Gubbio, nella 60esima edizione del Trofeo Luigi Fagioli, sesta tappa del campionato Super Salita 2025 andata in scena sui 4150 metri del tracciato Gubbio-Madonna del Cima. Il 21enne portacolori della scuderia 5 Speed di Sansepolcro ha portato di nuovo a casa un primo posto di classe, ma stavolta nella Turbo Cup 1 del gruppo Racing Start Cup, mentre nel 2024 aveva dominato la classe 1.4 della Racing Start-S con la Peugeot 106. Dopo due sessioni di prove all’insegna dello studio con la sua Renault Clio 5, in gara Bisceglia ha espresso il meglio piazzando un eccellente 2’17"97 nella prima salita, decisivo per mettere mani sulla vittoria.

Nella seconda, condizionata ancora dall’asfalto umido a seguito della pioggia caduta a fine mattinata, ha alzato di oltre 4’’, fermando il cronometro a 2’22’’14, ma pur sempre con 5" abbondanti di vantaggio nei confronti del diretto avversario, Jacopo Dellamaria (stessa vettura) e arrivando con la somma dei tempi a 4’20’’11. "Sono soddisfatto per l’esito di gara 1, a dimostrazione di un feeling con l’auto che comincia a iniziare".