Automobilismo - endurance. Il lucchese Pera vicecampione asiatico a bordo della Porsche: ora farà il mondiale

Quello che avrebbe dovuto essere soltanto una specie di... allenamento, si è trasformato in una fonte di notevole soddisfazione per il giovane pilota marliese Riccardo Pera.

Dopo il gran ritorno in Porsche, è stato chiamato dalla casa madre lo scorso ottobre per affrontare il mondiale Endurance 25 (WEC) il campionato "Asian Le Mans series" che ha preso il via da Sepang a dicembre e che doveva essere un riscaldamento per dare modo ai tre piloti di trovare il giusto feeling con auto e squadra. E, invece, alla fine, su sei gare sono arrivati ben tre podi, un terzo in Malesia, un secondo posto a Dubai e una magnifica vittoria nella gara di sabato scorso ad Abu Dhabi. Risultato: vicecampione asiatico e titolo costruttori del campionato alla Porsche.

Il campionato è stato molto avvincente, con la presenza di ben 30 auto GT al via (90 piloti presenti) ed è stato dominato dalla squadra ufficiale Porsche. Un bel rodaggio per il venticinquenne lucchese, coadiuvato dall’americano Ryan Hardwick e l’austriaco Richard Lietz che si sposteranno in Qatar, dove, questo fine settimana, avranno il prologo e il primo round del mondiale una gara di 10 ore che si svolgerà il 28 febbraio per un mondiale dove saranno presenti 22 auto al via per vari costruttori: Porsche, Ferrari, BMW (con al volante un certo Valentino Rossi) Mercedes, McLaren. Dopo il Qatar sarà la volta di Imola, unica tappa italiana; poi le altre gare.

Mas. Stef.