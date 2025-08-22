Automobilismo - "Endurance». Pera: doppio impegno. Europeo e Mondiale

Dopo i trionfi di Le Mans, il pilota lucchese Riccardo Pera, in questo week-end, correrà la "4 ore di Spa-Francorchamps", prova valevole per il campionato europeo "Endurance". Il campione di Marlia partecipa alla competizione, con la squadra del GR Ferrari Inghilterra con cui ha un contratto da ormai tre anni. I suoi compagni di squadra saranno i due inglesi Mike Wainwright e Tom Fleming che si divideranno l’abitacolo della Ferrari 296 LM GT3. Attualmente occupano la quinta posizione nella massima rassegna continentale, ma la classifica è molto corta.

Nel famoso circuito di Spa, Pera ha ottenuto tanti successi in passato. E’ un tracciato molto tecnico, tra i più lunghi, con dislivelli e curve che potrebbero rappresentare test di esame per un pilota. Difficile, ma affascinante, con una condizione imprevedibile a mutare gli scenari da un momento all’altro. Sulle Ardenne, infatti, il meteo è sempre un fattore, spesso incerto e molto piovoso, soprattutto in questo periodo di fine estate. Ma ricordiamo che Pera adora la guida sul bagnato: è una sua specialità e va molto forte.

Dopo Spa ci sarà giusto il tempo di rilassarsi una settimana e già ci si preparerà alla terz’ultima gara del campionato mondiale. Rassegna iridata che farà tappa ad Austin, la capitale del Texas, negli Stati Uniti, corsa in programma il 7 settembre. Da sottolineare che Riccardo Pera è, attualmente, leader della classifica, con diciassette punti di vantaggio sul secondo. Tutto ciò grazie alla splendida vittoria alla "24 ore di Le Mans", lo scorso giugno e al brillante sesto posto in Brasile che hanno rafforzato la classifica per il team Porsche numero 92 per cui il lucchese corre.

Infine una soddisfazione doppia: chi lo ha detto che "nemo profeta in patria"? Durante il rally "Coppa Città di Lucca" l’Aci ha premiato con tutti gli onori il pilota lucchese con un riconoscimento che riportava questa scritta: "Orgoglio della nostra città e del nostro sport".

Mas. Stef.