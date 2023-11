Automobilismo. Gianandrea Pisani vince all’autodromo di Monza

Il trentunenne pilota pietrasantino Gianandrea Pisani ha conquistato il primato sull’impegnativo tracciato dell’autodromo di Monza. Il vincitore del Campionato Italiano Rally 2 ruote motrici, all’esordio sulla Renault Clio Rally4 del team DP Autosport e alla prima collaborazione con la copilota Elena Neri, ha tenuto una condotta di gara priva di sbavature. Festa quindi per il Jolly Racing Team di Pistoia, che ha conseguito l’ennesimo successo. La scuderia si è imposta nella classe Rally4 dello Special Rally Circuit. “Correre in un contesto come quello dell’Autodromo di Monza è già, di per sé, incredibile, si respira una bellissima atmosfera. Molte volte, da spettatore, mi sono chiesto come sarebbe stato viverlo dalla macchina ed ho avuto conferma di ciò che mi potessi aspettare", ha detto Pisani.

W.S.