Automobilismo. Gp Nuvolari, sfida in piazza Saffi

Venerdì 19 settembre piazza Saffi ospiterà la 35ª edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche in programma dal 18 al 21 al via da Mantova, città natale del grande pilota Tazio che con le sue imprese ha scritto la storia dell’automobilismo.

Saranno 303 gli equipaggi provenienti da tutto il mondo, con 35 case automobilistiche rappresentate: dalle italiane Alfa Romeo, Maserati, Lancia, Ferrari e Fiat, alle inglesi Jaguar, Aston Martin, Bentley e Triumph, dalle tedesche Mercedes, Bmw e Porsche fino alle classiche francesi firmate Ettore Bugatti. Ben 85 le vetture anteguerra.

La corsa si snoderà su un percorso di 1.081 chilometri attraverso i paesaggi di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Repubblica di San Marino. "A Forlì lo spettacolo andrà in scena – spiega Marco Marani della Scuderia Mantova Corse - in piazza Saffi dalle 17.30 alle 19.30, con una gara di regolarità in cui gli equipaggi dovranno compiere, entro un tempo stabilito, un percorso di 40-50 metri. Qui in Romagna c’è grande passione per il mondo dei motori e nel 1947 Nuvolari vinse il circuito di Forlì a bordo di una Ferrari 125". Imponente il servizio predisposto dagli organizzatori con 50 persone itineranti sul tracciato, 25 mezzi di trasporto, 16 motociclisti della Polizia stradale, 200 commissari e 260 cronometristi.

I concorrenti avranno un controllo a timbro a Castrocaro Terme e raggiungeranno piazza Saffi transitando per corso Garibaldi e via della Torri. Una volta svolte le tre prove di regolarità, usciranno dalla piazza percorrendo via Giorgio Regnoli in direzione via Ravegnana per raggiungere Cesenatico.

"In questa edizione della corsa avremo anche due nostri equipaggi - afferma Paolo Ragazzini, presidente della Scuderia Racing Team Le Fonti Meldola -: Andrea e Silvia Succi saranno infatti a bordo di una Dalmer DB 18 Special Sport del 1952, mentre Carlo Rinieri e la moglie Franca Milandri guideranno una Porsche 356 del 1963 e per tutti sarà il debutto nel Gp Nuvolari".

"È un onore ospitare un evento così importante – sottolinea l’assessore allo sport Kevin Bravi –. Abbiamo già avuto la Mille Miglia e il Ferrari Tribute e nelle prossime settimane ospiteremo la Modena Cento Ore, a testimonianza degli investimenti che l’amministrazione comunale ha fatto e farà anche nei prossimi anni in ambito motoristico".

Gianni Bonali