Automobilismo - GT. Vergamini-Bertolucci. Trionfo a Mantova

Alla ripresa dell’attività 2025, in preparazione del campionato, Fabio Vergamini, navigato da Maurizia Bertolucci, a bordo della Ferrari 488 GTB, ha partecipato all’annuale edizione della gara di regolarità automobilistica "Colline dei Gonzaga", classificandosi al primo posto fra le vetture moderne GT, con un risultato tecnico che fa ben sperare per il prosieguo della stagione.

Si è trattato di un primo test stagionale, svoltosi a Solferino (Mantova) e snodatasi nelle vicinanze di Castiglione delle Stiviere, in una giornata caratterizzata da una continua pioggia che ha reso ancora più complessa la prova a bordo di un’auto non certamente a suo agio nel meteo avverso. Fabio Vergamini e Maurizia Bertolucci si sono imposti anche nelle prove di media, specialità nella quale Vergamini ha vinto per due anni consecutivi il relativo titolo nel campionato italiano GT moderne Aci Sport.

"Siamo soddisfatti – commenta Vergamini, tra i più noti e bravi piloti delle gare di regolarità a livello nazionale – per questo inizio di stagione agonistica che si presenta intenso e si estenderà in pratica per tutto l’anno solare 2015. La nostra Ferrari 488 GTB è diventata una sicurezza ed è molto affidabile su ogni percorso. Sono soddisfatto, anche perché tutti quelli che seguono le gare di regolarità la riconoscono e l’ammirano".

Dino Magistrelli