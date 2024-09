Automobilismo, il pilota: "Ho battuto anche un attacco febbrile». Veronesi va di fretta e trionfa a Vallelunga

Pierluigi Veronesi vince ancora. Il pilota di San Giovanni in Persiceto trionfa anche a Vallelunga, confermando il grande momento e soprattutto mettendo a segno un successo nella prova del Piero Taruffi dove i punti valevano doppio.

Il driver bolognese, impegnato nel campionato italiano supersport series Gt3 con una Porsche 992 Gt3 Cup del team Gld Racing di Gianluca De Lorenzi, era reduce dalla vittoria di Imola e arrivava al doppio round sul tracciato romano con la consapevolezza di dover lottare per rimanere nelle posizioni di vertice visto il gap da pagare con vetture più performanti.

Eppure Veronesi è stato capace di mettere sull’asfalto tutta la sua classe e portare la Porsche davanti a tutti anche a Vallelunga mettendo una seria ipoteca quanto meno sulla vittoria finale di Classe.

"Abbiamo iniziato bene il weekend già dalle libere – racconta il pilota bolognese – girando con buoni tempi anche con gomme usate. Purtroppo sabato ho iniziato ad accusare febbre alta, ho fatto anche il tampone Covid che è risultato negativo. Ho dovuto lavorare con l’ingegnere dalla mia camera d’hotel guardando i camera-car per capire dove migliorare. In qualifica ho fatto il secondo tempo e sembrava andare meglio, ma anche domenica la febbre è tornata ad alzarsi. Sono andato in pista con 38.1, ero fisicamente distrutto. Inizialmente faticavo a passare Moscone perché aveva più trazione e su una pista come Vallelunga chi si difende bene è molto avvantaggiato. Poi alla curva Roma ci ho provato, sono riuscito ad affiancarlo e ho fatto il curvone in pieno a 245 per passarlo. Aspettiamo le classifiche. ma nel ranking assoluto dovremmo essere almeno secondi".

Nell’altra gara Gian Piero Cristoni ha ottenuto il quinto posto. Veronesi vede comunque il bicchiere mezzo pieno.

"Essere così in alto era impensabile ad inizio stagione. E’ stata per me la gara della vita. Abbiamo riconfermato quanto fatto a Imola e ora penseremo a fare il massimo nel finale di stagione". Il campionato italiano supersport series Gt3 si concluderà nel weekend dell’8-10 novembre con il doppio round di Misano.