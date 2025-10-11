Automobilismo. La Coppa Romagna numero 20 una festa nel nome di Baldini

Mentre ieri mattina è passata da Forlì la Modena 100 Ore, domenica scorsa era giunta al traguardo la 20ª edizione della Coppa Romagna, manifestazione Asi (Automotoclub storico italiano) di auto d’epoca organizzata dal Club Hermitage e dedicata all’indimenticabile campione forlivese del ciclismo Ercole Baldini.

"La partenza è avvenuta da piazza Saffi – illustra Aldino Benedetti, presidente del Club Hermitage Forlì – con percorsi che si sono sviluppati nelle campagne e prime colline. Nella giornata di sabato la carovana delle 40 auto ha toccato anche il museo di Villanova dedicato ad Ercole Baldini".

Ad attendere i partecipanti, il coro e l’orchestra diretti da Ilaria Mazzotti, che hanno eseguito tre brani: l’inno nazionale, ‘Il treno di Forlì’ scritto da Secondo Casadei e dedicato proprio a Baldini e ‘Romagna Mia’, presenti il deputato Jacopo Morrone e l’assessore comunale allo sport Kevin Bravi, che hanno ricordato la figura del campione.

La tappa successiva è stato il transito lungo il percorso della prima edizione della gara a cronometro ‘Tendicollo Universal’ che si svolse nel 1958 e che vide vincitore proprio Baldini. Poi Ronco, Para, Forlimpopoli e ancora Ronco il circuito da percorrere 5 volte per 90 chilometri complessivi. In seguito le auto sono arrivate a Terra del Sole, accolte dall’esibizione della locale e plurititolata Compagnia dei balestrieri.

Le premiazioni finali sono state effettuate da Bruno Baldini, fratello di Ercole, e dai figli del ’treno’ Mino e Riziero, insieme al vicesindaco di Forlì Vincenzo Bongiorno. Ad aggiudicarsi la Coppa Romagna, per la cronaca, è stato il pilota toscano Tiziano Casimirri.

Gianni Bonali