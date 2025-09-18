Automobilismo - La rievocazione. Vanni al "Minardi day». Passerella a Faenza

Roberto Vanni al "Minardi day". Come da noi anticipato, il pilota lucchese ha partecipato a questa importante manifestazione per onorare la scuderia di Faenza che ha partecipato a molti mondiali di Formula 1. Da una piccola fabbrica, alla costruzione di una macchina che ha lanciato, ad esempio, un campione del mondo come Alonso.

Quest’anno l’iniziativa ha fatto registrare il record di presenze, superando i 20mila spettatori. "Historic Minardi day" è un evento dedicato ai collezionisti della Formula 1, ma anche monoposto in generale, "Gran Turismo", prototipi e molto altro. Un evento che, dal 2016, riunisce gli appassionati. Tra le varie categorie, oltre 600 vetture.

"Io – afferma Vanni – ho partecipato con la Lola Alfa Romeo F3000, vettura che ho usato costantemente negli ultimi anni nel campionato BOSS.GP FIA e, molto probabilmente, sarò presente a quel campionato anche nel 2026. Ho girato insieme alle vetture di Formula 1 che hanno partecipato ai campionati del passato, giusto per citare alcuni nomi: Ferrari, Williams, Fondmetal (vettura che ho guidato in un test) e tante altre. È stato emozionante vedere le tribune piene".

Ricordiamo che Vanni è uno dei pochissimi piloti lucchesi ad aver guidato una Formula 1. Nicola Larini, d’accordo, noblesse oblige, ma è versiliese; mentre Vanni è lucchese, di Santa Maria del Giudice.

La storia di Vanni è emblematica. Talento notevole, si è dovuto dividere tra la sua passione, il mondo dei motori e il lavoro di rappresentante, poiché, in quell’ambiente, diventare professionisti non è mai semplice. E’ uno dei pochi lucchesi ad aver disputato corse in ambito "FIA" (acronimo di Federazione Internazionale dell’Automobilismo), ai massimi livelli possibili. Come se fosse la Champion’s League del calcio o quasi.

Dopo aver praticato il kart da adolescente (ma non competizioni, solo giri liberi), Vanni si è formato alla cosiddetta università dei piloti: la famosa scuola inglese "Henry Morrogh". Era il 2003. Ad appena 19 anni è uscito con l’equivalente di una "laurea" nella velocità.

Massimo Stefanini