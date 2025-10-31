Automobilismo - Mondiale Endurance. Pera vuole conquistare il titolo iridato

Sarebbe, probabilmente, il primo lucchese campione del mondo. Potrebbe riuscirci il pilota automobilistico Riccardo Pera: la prossima settimana. Sabato 8 novembre sarà il giorno della verità. Scatterà la "10 Ore del Barhein", ultima prova del mondiale Endurance WEC, dove, nella categoria LM GT3, è in testa proprio il campione di Marlia, insieme ai suoi compagni (l’americano Hardwick e l’austriaco Lietz) che condividono l’abitacolo della Porsche 911 numero 92. Solo 11 i punti di vantaggio sulla Ferrari 296 di Rovera,Mann, Heriau.

Essendo una "10 Ore", il coefficiente del punteggio sale: quindi chi vince avrà 38 punti. Ecco spiegato che, allora, gli undici punti di vantaggio non saranno determinanti. Non si potrà gestire. Si dovrà per forza stare davanti al diretto avversario. Più staccati, terzi, quelli della Corvette, a 24 punti di differenza.

Comunque andrà sarà stata una stagione memorabile per il giovane lucchese, salito alla ribalta della scena mondiale e da cinque mesi in testa in classifica iridata con ben due vittorie su sette gare fin qui disputate: quella di Imola il 20 aprile, nel giorno di Pasqua, unica tappa italiana del mondiale Endurance e la strepitosa vittoria alla "24 ore di Le Mans", a giugno scorso, davanti a 400mila spettatori, gara considerata la più importante al mondo. Tant’ è vero che, per un costruttore che partecipa al campionato WEC, gli obiettivi sono suddivisi al 50%: vincere il mondiale o almeno la "24 ore di Le Mans", perché, in quanto ad importanza e ritorno di pubblicità, forse quest’ultima sorpassa il titolo iridato. Come una prova dello Slam nel tennis.

Le altre gare, non ce ne vogliano gli organizzatori, per continuare il parallelismo con lo sport della racchetta, sono "Master Mille" al massimo. Riccardo Pera, che in questi giorni si sta concentrando con prove al simulatore e allenamento in palestra, partirà martedì alla volta del Barhein. Da giovedì inizieranno le prove libere, per terminare con la gara fissata per sabato 8 novembre. Saranno, inoltre, resi noti, appena tornerà in Italia, gli sviluppi per la stagione 2026, dove, per il ventiseienne di Marlia, si sono aperti grandi opportunità in diversi campionati, oltre al mondiale, quello asiatico e quello americano.

Sarà una scelta importante. Da Lucca, per il Barhein, partirà una "squadra" di amici e familiari.

Massimo Stefanini