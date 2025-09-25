AUTOMOBILISMO. Pioggia di risultati per il castellano Massimo Pucci. Il ritorno alle cronoscalate è stato molto positivo

Prosegue con ottimi risultati la stagione agonistica per il pilota castellano Massimo Pucci il quale, durante il periodo estivo, è stato protagonista in pista con la sua Mini Marcos 1300 GT ma soprattutto ha compiuto un ritorno tanto atteso da tutti, quello alle cronoscalate. Prima è stato protagonista sul circuito romano di Vallelunga, nel terzo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Autostoriche in Circuito dove, il presidente di Valdelsa Classic Motor Club, ha preso parte alla gara Endurance insieme al giovane Giuseppe Di Fazio, per proseguire ed inaugurare il progetto che Valdelsa Academy ha denominato "Senior & Young" nel quale si cerca di inserire i giovani nel mondo delle Autostoriche, seguiti passo per passo da un pilota esperto. Con entusiasmo e passione l’equipaggio, dopo un’ora di gara ha conquistato la vittoria di classe 1-GRGP3 ottenendo anche il sesto posto assoluto.

Un risultato, però, che lascia un po’ l’ amaro in bocca in quanto, a pochi giri dalla bandiera a scacchi, la vettura è dovuta rientrare ai box a causa di un problema al radiatore perdendo così diverse posizioni. Poi, il presidente gialloblù, dopo una breve pausa, tra la felicità e lo stupore, dopo diciassette anni di assenza si è presentato al via di una cronoscalata, sempre con la Mini Marcos 1300 GT, al Trofeo Luigi Fagioli alla Gubbio - Madonna della Cima, dove ha ottenuto il primo posto di classe ed il secondo di raggruppamento.

"Gubbio mi ha confermato ciò che sapevo, non sono mai stato adatto alle cronoscalate – afferma scherzando Massimo Pucci - troppi ostacoli come guard-rail, pali, rotoballe ma soprattutto mi sono mancate le vie di fuga della pista e le ore trascorse alla guida".

Appuntamento adesso per il pilota castellano sul Circuito di Imola per il quarto appuntamento del Campionato Italiano Velocità Autostoriche in Circuito questo weekend con la gara Endurance di 60 minuti che partirà alle ore 16.15, visibile sui canali Sky 228 e su Acisport TV.

Paolo Sirigatti