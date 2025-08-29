Automobilismo - Rally. Andreucci al "Piancavallo». Torna dopo oltre vent’anni
Il pluricampione tricolore da oggi in gara in Friuli per il Trofeo Italiano. Al suo fianco, sulla Skoda Fabia, come navigatrice ci sarà Silvia Gallotti. .
Il pluricampione italiano Paolo Andreucci (foto), su Skoda Fabia RS Rally2, curata dal Lion Team e gommata MRF Tyres, sarà al via del Rally Piancavallo, in programma da oggi e valido per il Trofeo Italiano Rally. Una gara che, per Andreucci, ha un sapore speciale, ricca di storia, ricordi e successi e che lo vedrà tornare protagonista, a oltre vent’anni dall’ultima partecipazione.
Per l’occasione, al fianco di Andreucci, ci sarà Silvia Gallotti, navigatrice di grande esperienza e talento che affiancherà, per la prima volta in carriera, il pluricampione italiano. Il programma prevede tre prove speciali nella giornata di oggi, venerdì 29 agosto: la "Navarons" che aprirà la sfida, la celebre "Barcis–Piancavallo – Icio Perissinot" (18,34 km) e la suggestiva "Piancavallo" in notturna (10,17 km).
Il nome di Andreucci è legato a doppio filo al "Rally Piancavallo": nove partecipazioni in carriera, con numerosi piazzamenti di rilievo e diverse vittorie assolute. L’ultima apparizione risale al 2001, quando, in coppia con Anna Andreussi e al volante di una Ford Focus WRC, chiuse secondo assoluto alle spalle della Subaru Impreza S6 WRC di Andrea Aghini e Loris Roggia. Ma, prima di allora, Andreucci aveva già scritto pagine importanti di questa gara, vincendola per due anni consecutivi (1999 e 2000), insieme a Giovanni Bernacchini, sempre su Subaru Impreza Wrc.
"Tornare al Rally Piancavallo dopo oltre vent’anni – ha commentato Paolo Andreucci – è davvero emozionante. È una gara che mi ha sempre regalato grandi soddisfazioni. Sarà un banco di prova importante per proseguire il lavoro con MRF Tyres e affrontare questa nuova sfida con Silvia Gallotti, una navigatrice molto preparata. I test svolti a inizio agosto sono stati molto produttivi. Proprio per questo, in accordo con MRF, avevamo deciso di non partecipare al Rally di San Marino, nonostante sapessimo di poter dire la nostra e tenere aperta la porta per il campionato “Terra”. Ora siamo concentrati e pronti ad affrontare un rally tecnico, impegnativo e affascinante".
Dino Magistrelli
Continua a leggere tutte le notizie di sport su