Automobilismo - Rally. Andreucci pronto alla nuova stagione su terra

Per Paolo Andreucci si apre un’altra grande stagione con MRF Tyres, insieme al suo navigatore Rudy Briani e, nelle prossime settimane svelerà, di concerto con MRF Tyres, i programmi per la stagione che sta per iniziare. Intanto è certo che al volante della Citroen C3 Rally2 del Team PRT, Andreucci sarà il portacolori della Scuderia Ro Racing di Rosario Montalbano.

Passata la pausa invernale, dopo un breve stop di appena due mesi, Andreucci si prepara a tornare ad indossare tuta e casco e a riprendere la sua attività agonistica al volante della Citroen C3, impegnato in particolare nello sviluppo delle coperture MRF Tyres, sempre insieme al fidato ed esperto navigatore Briani. Altra notizia è che il portacolori della Scuderia Ro racing di Rosario Montalbano, 14 volte campione tricolore, ha deciso di inviare l’iscrizione al campionato italiano rally "Terra", per fare qualche gara e per continuare il lavoro di sviluppo delle gomme su terra, ma non solo.

"Veniamo da tre anni di successi consecutivi nel campionato “Terra” – spiega Paolo Andreucci – e, quest’anno, abbiamo in programma di prendere il via ad alcune gare, sempre su terra, per continuare il lavoro di sviluppo delle MRF Tyres. Il campionato si preannuncia più avvincente che mai, con un elenco di pretendenti al titolo di tutto rispetto. Tra qualche settimana saremo impegnati con dei test asfalto, per lavorare sullo sviluppo delle gomme, visto che il nostro interesse per quest’anno, di concerto con MRF Tyres, è quello di potenziare le gomme su asfalto, senza tralasciare quanto di buono fatto su terra".

"Siamo – ha concluso Andreucci – parte integrante di una grande squadra e, insieme all’ingegnere Fiorenzo Brivio, stiamo lavorando per presentare prodotti sempre più evoluti. Anche in questa stagione saremo supportati da molti partner che ringrazio e continuerò il lavoro di tester e di brand ambassador con Sparco. Da quest’anno saremo, inoltre, affiancati dalla Scuderia Ro racing di Rosario Montalbano che già dalla scorsa stagione aveva deciso di supportare il nostro campionato".

