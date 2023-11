Automobilismo: rally. Andreucci, tris tricolore

Paolo Andreucci (foto) e Rudy Briani, su Skoda Fabia, preparata da H-Sport e "gommata" MRF, hanno vinto il campionato italiano "Rally Terra" per il terzo anno consecutivo, senza correre l’ultima prova in programma a Monza nel prossimo fine settimana del 1° e 2 dicembre e, dunque, con una settimana di anticipo.

Questo a causa del forfait di Nikolay Gryazin e del suo navigatore Konstantin Aleksandrov, secondi in classifica, che hanno rinunciato all’ultima sfida con Andreucci, forse consapevoli che era un’impresa recuperare una ventina di punti al campione castelnuovese, 58 anni, ma solo per l’anagrafe e 14 titoli tricolori rally in bacheca, tra gli undici assoluti e i tre "Terra".

Non si sanno con precisione le motivazioni della rinuncia del forte pilota russo, ma resta il fatto che Paolo Andreucci e Rudy Briani hanno meritato il tricolore e vincono alla grande per il terzo anno consecutivo il campionato italiano rally "Terra", nonostante i vari cambiamenti nel regolamento relativi alle prove a coefficiente aumentato.

Nikolay Gryazin, sotto l’aspetto della matematica, era l’unico avversario che poteva ancora togliere ad Andreucci il titolo; ma il pilota garfagnino, a Monza, avrebbe dovuto andare incontro ad una giornata veramente storta, tanto da non prendere punti. Per Paolo Andreucci e Rudy Briani, dunque, il tricolore è arrivato con due vittorie: Rally di Val d’Orcia e quello delle Marche; poi sempre sul podio nei rally "Adriatico", "San Marino" e "Nuraghi e del Vermentino".

Dino Magistrelli