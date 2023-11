AUTOMOBILISMO. Rally: "Ciocchetto» senza auto storiche

Il rally "Ciocchetto Event", giunto alla trentaduesima edizione, rinuncia alla partecipazione delle auto storiche. Infatti, con l’entrata in vigore delle nuove normative, moderne e storiche non possono più correre "mescolate", come accadeva dal 2016. Per cui gli organizzatori, a malincuore, hanno rinunciato ad avere le auto storiche al via il 16 e 17 dicembre. Era, infatti, una delle particolarità del "Ciocchetto" quella di avere al via questi due tipi di vetture, inserite in un unico elenco dei partenti, anziché con due gare separate. Impossibilitati ad effettuare due gare distinte, i responsabili di Organization sport events, con dispiacere, hanno preferito rinunciare alle storiche che, seppur in numero ristretto, erano parte importante, in quel particolare mix che valorizzava la loro presenza. "Rimane la speranza – auspicano i dirigenti di Organization sport events, a cominciare da Valerio Barsella – , che, nel prossimo futuro, vista l’atipicità della formula, le “storiche” possano essere reinserite".

D. M.