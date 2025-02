Automobilismo - Rally del Ciocco 2025. Grande attesa per l’edizione numero 48

Apriranno mercoledì 19 febbraio, per chiudersi venerdì 14 marzo, le iscrizioni dell’edizione numero 48 del "Rally Il Ciocco e Valle del Serchio", gara di apertura del "Ciar Sparco", il campionato italiano assoluto rally, in programma venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 marzo, con un ampio e forte coinvolgimento del territorio provinciale, sotto la regia di Organization Sport Events (Ose).

L’avvio ufficiale della gara sarà a Viareggio, in Piazza Maria Luisa, sul lungomare prospiciente lo storico Hotel Principe di Piemonte alle ore 21 di venerdì 21 marzo, per poi raggiungere il Ciocco. Arrivo finale a Castelnuovo, dove avrà sede anche il parco assistenza nella zona degli impianti sportivi. Partenza e arrivo a Lucca, invece, per la gara di Coppa Rally di Zona, a coefficiente maggiorato. Non nasconde la soddisfazione Valerio Barsella che capeggia lo staff organizzativo del rally.

"Viareggio è una location accogliente e di grande appeal – spiega – ed è stata per molti anni la sede del “Rally del Carnevale”, gara iconica che, purtroppo, non si svolge più e che vogliamo richiamare alla memoria, riportando qui le vetture da rally. Viareggio è anche la città dove sono nato e cresciuto. Per questo l’accordo raggiunto è, per me, la realizzazione di un desiderio e fonte di grande orgoglio personale".

Lucca sarà toccata dal rally con un controllo a timbro presso il "Caffè della Mura", nella serata di venerdì 21 marzo, nel trasferimento da Viareggio alla tenuta del Ciocco. Sabato 22 marzo sono previste sei prove speciali (tre da ripetere due volte): "Il Ciocco" (km 2.23) che sarà la power stage e la speciale "televisiva" della giornata, seguita da "Fabbriche di Vergemoli" (km 14.14) e "Coreglia" (km 7.49). Domenica 23 marzo la seconda tappa che racchiuderà le prove speciali di: "Puglianella" (km 7.29), la classica di "Careggine" (la più lunga del rally, con i suoi 19.75 chilometri), che verranno ripetute due volte. Previsto, poi, un terzo passaggio sulla prova "Il Ciocco" (km 2.23), ancora sotto l’obiettivo delle telecamere; mentre la prova speciale conclusiva del rally sarà la "Il Ciocco - Laghetto" (km 1,79), sempre all’interno della tenuta.

La gara per la Coppa Rally di Zona, che partirà da Lucca e vi arriverà, ricalcherà integralmente il percorso del "Ciar" della tappa di sabato 22 marzo, con l’aggiunta, però, di un terzo passaggio, nel finale, sulla "Fabbriche di Vergemoli".

Dino Magistrelli