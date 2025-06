Automobilismo - Rally. "International Cup». Michelini al ‘Castrozza’

Sarà l’asfalto del "Rally San Martino di Castrozza" a caratterizzare un nuovo impegno con il cronometro al quale sarà chiamato a rispondere Rudy Michelini atteso, nel fine settimana, sulla pedana di partenza del terzo appuntamento di "International Rally Cup". Il pilota lucchese tornerà ad impugnare il volante della Skoda Fabia RS schierata da Erreffe Rally Team, ripartendo dalle buone sensazioni destate sulle strade del "Rally internazionale del Taro", archiviato in sesta posizione assoluta. Al suo fianco tornerà a sedersi Nicola Angilletta, compartecipe di una programmazione sportiva che vedrà il portacolori di Movisport affrontare il quarto impegno stagionale. Un rapporto, quello tra Rudy Michelini ed il "Rally San Martino di Castrozza", contraddistinto – nel corso della carriera – da ottime sensazioni, con l’ultima occasione presentata nella stagione 2017, affrontata su Skoda Fabia R5.

Le Pale di San Martino gli hanno garantito anche altri risultati di spessore, maturati su vetture a due ruote motrici. Chilometri di grandi contenuti – nello specifico 94,35 – , contraddistinti da un’ambientazione esclusiva, tra le più celebri a livello internazionale.

Questa sera è in programma il tratto che aprirà il confronto, la prova spettacolo "Smart cittadina" (2.97 km), che si svilupperà tra case, negozi, alberghi e residence: una grande occasione di visibilità, a conferma dell’elevato impatto mediatico alimentato dalle bellezze del territorio. Domani i protagonisti del terzo appuntamento di "International Rally Cup" affronteranno il trittico di "Manghen" (20.70 km), "Val Malene" (16.40 km) e "Gobbera" (8.59 km), da ripetere due volte, con l’ampio giro da Passo Rolle alla Val di Fiemme, coinvolgendo Borgo Valsugana e Pieve Tesino. Un tracciato tecnico che richiede abilità.

Per Michelini c’è la grande opportunità di mettersi in evidenza per fare risultati importanti in una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa.

Massimo Stefanini