Automobilismo - Rally: la classifica finale. International Cup: Michelini quarto

Senza dubbio un bel risultato. Rudy Michelini ha concluso il "Rally Valli della Carnia" – appuntamento conclusivo di International Rally Cup 2025 – in quinta posizione assoluta. Una performance convincente fin dai chilometri di shakedown, quella offerta dal pilota lucchese, chiamato ancora al volante della Skoda Fabia RS schierata da Erreffe Rally Team e condivisa con Nicola Angilletta. Il risultato acquisito sulle strade della provincia di Udine è valso l’aggancio della quarta posizione finale di IRC Challenge, categoria che ha interessato il driver portacolori della scuderia Movisport.

Un percorso, quello di Michelini nell’International Rally Cup, avviato con un amaro ritiro accusato nella prima manche di campionato, il "Rally Elba", e proseguito con una sesta posizione assoluta al Rally Internazionale del Taro, una quarta piazza al "San Martino di Castrozza", un nono posto al "Casentino" e la top-five del Rally "Valli della Carnia".

"Non posso che ritenermi soddisfatto della prestazione – il commento di Michelini all’arrivo – . Peccato, perché nell’ultimo giro di prove speciali ci abbiamo creduto e potevamo migliorare ulteriormente il risultato finale di campionato. Paghiamo l’aver iniziato male, con un ritiro nel primo appuntamento in programma, all’Elba, una gara che conosco bene. Siamo andati, poi, in crescendo, è aumentato il feeling con la macchina e, di questo, ringrazio il team. Il risultato finale è positivo: ripartiremo da qui e con motivazioni più solide per il prossimo anno".

Adesso è necessario resettare per cominciare bene la prossima stagione. Il talento e l’esperienza di Michelini rappresentano una garanzia.

M. S.