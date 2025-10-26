Automobilismo - Rally. Torna il "Ciocchetto». Confermato il format

Il 34° Rally "Il Ciocchetto" andrà in scena dal 19 al 21 dicembre prossimi. Torna il doppio shakedown al sabato e la prima tappa avrà, di conseguenza, solo tre passaggi sulle due prove speciali. Lunedì 3 novembre aprono le iscrizioni.

Con la esperta regia di Organization Sport Events, al "Ciocchetto" – per consolidata tradizione avviata dal suo inventore, Maurizio Perissinot – , si sperimentano cose nuove. Come lo scorso anno, ad esempio, quando è stata introdotta la novità del doppio shakedown, apprezzatissimo dalla generalità degli equipaggi, per cui viene riproposta anche nella edizione 2025.

Quattordici in totale le prove speciali, suddivise in sei prove (tre da ripetere) nella prima tappa di sabato 20 dicembre e otto speciali (quattro da ripetere) nella seconda frazione di domenica 21. Come lo scorso anno, altro apprezzato cambiamento, premiazione finale sul palco di arrivo, per agevolare il rientro a casa di equipaggi e teams.

Le iscrizioni apriranno, come detto, lunedì 3 novembre e si protrarranno fino a domenica 14 dicembre.

Nel lontano 1992 fu Andrea Zanussi, con Popi Amati alle note e la spettacolare Lancia Delta Proto ad inaugurare l’albo d’oro della corsa ideata da "Icio" Perissinot e piazzata a pochi giorni dal Natale. Qualcuno storse il naso, al termine di una stagione molto impegnativa, ma in tantissimi, invece, si presentarono al via. Tra questi molti "big" dei rally tricolori. Un successo incredibile. La scomparsa di Perissinot, il 12 dicembre 2004, pochi giorni prima del "suo" "Ciocchetto" numero dodici, ha spinto un pugno di amici, appassionati e innamorati dei rally, a portare avanti la bellissima idea. Ed oggi, a distanza di oltre venti anni, il "Ciocchetto" continua ad onorare la memoria del suo "babbo" con un emorial ed un artistico trofeo che premia il navigatore primo assoluto, un riconoscimento che tutti i codriver vogliono avere in bacheca. L’ultimo Marco Menchini (foto, a sinistra) vincitore con Fabio Andolfi al volante, con la Skoda Fabia RS.