Automobilismo. Restaura la storica Arrows di F1 e la porta in pista in Portogallo

I motori di un tempo tornano a ruggire e, con loro, un pezzo di storia riminese rivive in pista. Oggi, all’autodromo di Estoril in Portogallo, un rombo potente e iconico segna il ritorno della leggendaria Arrows A3 in livrea Beta Racing in un evento che si protrae per tutto il weekend. Questa monoposto, che ha segnato un’epoca del motorsport, fu guidata nel 1981 da Siegfried Stohr, unico riminese ad aver gareggiato in Formula 1. La vettura, un’autentica icona delle corse, fu progettata da Dave Wass e Tony Southgate, dotata di un telaio monoscocca in alluminio e mossa dal classico e inconfondibile motore V8 Ford Cosworth DFV da tre litri.

A farla rivivere sul tracciato è Marco Bianchini, concittadino di Stohr, presidente e pilota dell’azienda Myo di Poggio Torriana. "È un sogno essere qui con questa auto", ha commentato Bianchini, con l’emozione nella voce. "Portare in pista una monoposto così importante, che rappresenta la nostra storia motoristica, è per me un grande onore".

Il ritorno in pista della Arrows A3 è il risultato di un attento e meticoloso restauro filologico curato dall’azienda brianzola Protech, specializzata nel recupero di vetture da competizione storiche. La rinascita della monoposto non è solo un tributo tecnico, ma anche un sentito omaggio sportivo e culturale alla figura di Stohr, che corse con la Arrows al fianco di Riccardo Patrese in alcuni gran premi della stagione 1981.

L’Estoril Classic, appuntamento internazionale che dal 2017 riunisce le più importanti auto da corsa e competizioni storiche, ha fornito il palcoscenico ideale per questa rievocazione. Ogni anno l’evento richiama appassionati da ogni angolo del globo e, in questa occasione, ha permesso il ritorno in pista di un vero e proprio pezzo di storia riminese, con un’ambientazione perfetta per celebrarne il passato.