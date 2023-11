Automobilismo. Schiumarini e Succi verso la Dakar

Importante ‘vernissage’ oggi, nell’ambito dell’automobilismo sportivo romagnolo: infatti alle ore 18, a Forlimpopoli, presso Brn Bikes Part in via Amendola 22 (l’azienda con il nuovissimo village per gli appassionati di ciclismo fuoristrada lungo la circonvallazione del paese artusiano), si tiene la cerimonia di presentazione della partecipazione alla Dakar 2024 – che si disputerà in gennaio in Arabia Saudita su un percorso di quasi cinquemila chilometri – dell’equipaggio forlivese composto da Andrea Schiumarini, alla sua quarta presenza alla mitica competizione motoristica dopo quelle nel 2019, 2020 e 2022, e dal rallysta del Racing Team Le Fonti Andrea Succi, per la seconda volta al via dopo aver corso con Schiumarini proprio nell’edizione del 2019 in Perù.

Il mezzo da loro impiegato sarà un buggy Century Cr6, due ruote motrici, dotato di un motore V8 di 7000 cc, che sviluppa una potenza di 360 cavalli.La serata sarà presentata da Alex Alessandrini di Rallyssimo, che introdurrà la carriera dei due componenti l’equipaggio romagnolo.

f. v.