Automobilismo: velocità in montagna. Coppa della Consuma. La salita delle emozioni

Sono aperte ufficialmente le iscrizioni alla Coppa della Consuma, gara dell’Automobile Club Firenze che si svolgerà dal 22 al 24 marzo e che inaugura la stagione delle cronoscalate tricolori con la doppia validità di Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche e Campionato Italiano Velocità Montagna con validità Centro Nord e Sud. La competizione è organizzata dall’Automobile Club Firenze, per il tramite della propria società controllata Acipromuove, in collaborazione con la Reggello Motorsport. Anche quest’anno l’evento si svolgerà sul nastro di asfalto “corto”, della lunghezza totale di 8,450 chilometri, tracciato da affrontare per due volte con le prove ufficiali del sabato ed una volta per sfidare il cronometro e gli avversari in gara alla domenica. La partenza è nel comune di Pelago, in località “Diacceto” , al km. 5+000 della SR70. Da qui ogni concorrente la percorrerà in direzione Passo della Consuma, passando da Borselli, sino al traguardo posto poco prima del bivio per Vallombrosa. L’appuntamento con la gara è quindi per il week end del 22-24 Marzo 2024 a Diacceto. Per ogni informazione è disponibile la seguente mail di contatto: sport@acifirenze.it, mentre le iscrizioni vanno inviate alla casella: iscrizioniconsuma@gmail.com .

Questo il commento di Simone Faggioli, pluricampione europeo ed italiano delle corse in salite e sempre protagonista della classica gara toscana. "La Consuma è una delle gare più belle e ricche di storia in Italia. Il suo percorso che parte a Diacceto, poco sopra gli splendidi vigneti sulla strada del passo della Consuma, è immerso in un paesaggio molto bello".

Un impegno importante per gli organizzatori. 110 sono stati i commissari di Percorso lungo il tracciato, sono state utilizzate cinque ambulanze, 7 medici, 3 carri attrezzi, 3 mezzi di decarcerazione, 60 radio, un team di decarcerazione specialistico di 4 persone per il pronto intervento, una auto medica, due mezzi antincendio, 18 persone tra commissari sportivi, tecnici, e segreteria, 5 auto di servizio e due ospedali allertati.

Ri.Ga.