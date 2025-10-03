Automobilismo. Vergamini-Bertolucci, oro e argento agrodolci

Fabio Vergamini e Maurizia Bertolucci, con la Ferrari 488 Gtb, sono giunti secondi nella classifica generale del "Gran Premio Nuvolari", riservato alle auto moderne, che si è svolto con partenza e arrivo a Mantova ed hanno vinto la gara delle prove a media, per le quali Vergamini si è laureato campione italiano a metà mese nella gara del Mugello.

La manifestazione era suddivisa in tre tappe per circa mille chilometri ed ha visto la partenza da Mantova, alla volta di Rimini, dove, al termine della prima tappa, l’equipaggio lucchese pagava un ritardo sul capoclassifica di 22 centesimi di secondo. Il giorno successivo la seconda frazione che ha visto le auto attraversare Umbria e Toscana, con un passaggio in Piazza del Campo a Siena, per tornare, poi, a Rimini: qui si è registrato un netto recupero dei due garfagnini che, alla sera, si sono collocati in testa alla classifica, con un congruo vantaggio rispetto agli altri.

Nell’ultima tappa Vergamini e Bertolucci, dopo aver consolidato il primato, hanno, però, dovuto registrare due importanti ed immotivate penalizzazioni di circa duecento secondi che li hanno relegati al secondo posto. A nulla sono valse le richieste di verifica e le contestazioni di Vergamini, avanzate alla direzione gara, che ha confermato così la classifica definitiva.

"Esistono certamente – commenta Fabio Vergamini – casualità o umane imprecisioni comprensibili e, partecipando alle gare, bisogna metterle in conto, ma queste situazioni che ci condizionano sono troppo frequenti. Abbiamo fatto un’ottima gara di testa, nonostante una partenza lenta, dovuta anche all’assestamento dell’equipaggio ed avevamo la vittoria in pugno con circa 70 penalità di vantaggio a oltre il novanta per cento della gara, quando sono arrivate due penalizzazioni incomprensibili. Ci sentiamo i vincitori morali di questa gara, ma, nonostante il piacere per la vittoria nelle prove a media, resta l’amarezza di doverci troppo spesso confrontare con situazioni che, secondo me, non fanno bene a questo sport".

D. Mag.