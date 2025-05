Avis Sassocorvaro: trionfo in Seconda categoria e ritorno in Prima dopo 19 anni

L’Avis Sassocorvaro con un pareggio a reti bianche sul campo della Vis Canavaccio ha conquistato matematicamente la vittoria del campionato di Seconda categoria (girone A) ritrovando cosi dopo ben 19 anni la Prima categoria. Un traguardo storico e una pagina memorabile nella storia calcistica del Club. "Un traguardo straordinario, conquistato con fatica e determinazione fino all’ultimo minuto – sottolinea il presidente Adriano Montanari – che ha regalato emozioni e soddisfazioni immense. Il vero segreto di questa impresa è stato il gruppo: unito, compatto, formato da ragazzi del posto che sono amici dentro e fuori dal campo, e ragazzi di fuori che si sono perfettamente integrati creando una grande famiglia. Un ringraziamento va anche agli allenatori Nazario Baggiarini e Michele Piccinini. Settimana dopo settimana, il lavoro, l’intensità e la convinzione hanno trasformato questa squadra – forse non data per favorita all’inizio – in una protagonista assoluta, con un’unica sconfitta dopo 29 partite. Un plauso particolare anche al direttore generale Roberto Geri e al ds Gabriele Pennacchini che sono riusciti a costruire una squadra competitiva e all’altezza delle sfide, oltre che a tutti i membri della società, che hanno sempre operato con unità d’intenti e grande sintonia".

"Ritroviamo la Prima categoria – continua Montanari – pronti a vivere nuove sfide e a onorare questa nuova avventura nel migliore dei modi, con il massimo impegno e preparazione. Un nuovo campionato è sempre un’incognita, ma sicuramente la preparazione, la determinazione e l’impegno di ogni singolo giocatore saranno fondamentali. Ora ci godiamo questa vittoria, celebrando come si deve ogni momento, già a partire da sabato in occasione dell’ultima partita in casa contro il Casinina". Alla splendida cavalcata dell’Avis Sassocorvaro ha saputo tenere testa solo l’Olimpia Macerata Feltria che comunque a una giornata dal termine è "staccata" di 7 punti. Da ricordare il grande pubblico nei due match, almeno 800 persone sia all’andata che al ritorno. Dopo Casinina, il presidente Montanari e i suoi dirigenti prepareranno una gran festa con la squadra, dirigenti e i tanti tifosi.am.pi.