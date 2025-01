Avventura mondiale per il ferrarese Pavani

Anche Ferrara è presente ai mondiali di pallamano che si stanno disputando in Danimarca. Grande soddisfazione infatti per la convocazione del portiere ferrarese doc Giovanni Pavani (nella foto) con la nazionale italiana. Le speranze erano concrete, ora è giunta anche l’ufficialità che il talentuosissimo estremo difensore ferrarese fa parte della spedizione azzurra, che torna a partecipare ad un campionato mondiale dopo ben 28 anni di assenza dalla manifestazione.

Sicuramente il miglior talento sbocciato dal florido vivaio della pallamano ferrarese, Giovanni Pavani muove i primi passi nella propria città tra le fila dell’Handball Estense dove svolge tutta la trafila delle giovanile fino alla prima squadra allora militante in serie A1. Le prestazioni di Pavani non rimangono inosservate a livello nazionale e per lui arrivano le prime convocazioni in nazionale Under 18 con la vittoria in Championship a Tblisi in Georgia, e per Giochi Olimpici giovanili di Buenos Aires in Argentina nel 2018.

Giovanni Pavani, dopo essersi messo in luce in serie A1 prima a Fasano poi a Siena, milita per due stagioni nel prestigioso campionato francese difendendo la porta del U.S. Saintes nella N1 Élite. Lo scorso anno ha accettato la proposta della Raimond Sassari per il suo ritorno in Italia, nella serie A1 Gold, dove milita tutt’ora, vincendo da protagonista anche la SuperCoppa Italiana nella scorsa stagione. Attualmente è già a Herning in Danimarca per affrontare con la divisa azzurra, oltre i padroni di casa anche Algeria e Tunisia, inserite nel girone in cui fa parte anche l’Italia. Per Pavani nato a Ferrara nel 2000, e cresciuto nella nostra città nell’Handball Estense, prosegue nel migliore dei modi la crescita professionale.