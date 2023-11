Azzurra Banfi: Grinta, Determinazione e Volontà Premiate con una Medaglia di Bronzo

Grinta, determinazione e volontà. Queste le caratteristiche della bravissima Azzurra Banfi (nella foto) che torna sul tatami dopo un infortunio e porta a casa un’ottima medaglia di bronzo. Grande prestazione infatti della giovane atleta biancoverde della sezione karate della Polisportiva Mens Sana 1871, che nei giorni scorsi si è resa protagonista di una grande prestazione all’Open del Monferrato, evento che ha visto la partecipazione di oltre 850 atleti e 152 squadre. Azzurra Banfi, si affaccia alle semifinali dopo quattro vittorie consecutive, affrontando i migliori atleti d’Italia. Proprio allo scadere della prima semifinale Azzurra si ferma sul terzo gradino del podio conquistando la medaglia di bronzo. Insieme alla giovane mensanina anche i compagni Maya Milea, Margherita Butini, Dario Papini e Alessio Mallardi, che purtroppo non sono riusciti a superare le prime fasi della accesa competizione piemontese. Resta comunque una grande soddisfazione per la Polisportiva Mens Sana 1871 che, ancora una volta, vede un suo atleta primeggiare in uno dei più importanti scenari nazionali delle arti marziali.