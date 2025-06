Azzurra, duello con Jesina. Il sogno serie B a un passo

La finale d’andata si era chiusa con un pareggio dal sapore agrodolce lo scorso sabato nella piscina di via Roma, considerando la potenziale vittoria sfumata in extremis per soli dieci secondi nel 9-9 finale. Ma nulla è perduto e anzi, sarà la sfida di oggi ad emettere il verdetto: l’Azzurra può ancora ambire alla promozione nella Serie B di pallanuoto, ma serve una prestazione di livello assoluto contro la Jesina.

Ed il match di ritorno dei playoff di Serie C si terrà oggi alle 18 nelle Marche, a Moie. La carica motivazionale per i vari Fiore, Tajer, Lo Sardo, Cencetti, Santini M., Pontillo, Grandini, Tempesti, Campolmi, Ceri, Morganti, Ferraro, Vagaggini, Cipriani, Santini A. e Santini (con Mirko Fiore e Stefano Melani nelle vesti di dirigenti) di certo non mancherà: in pochi anni, la dirigenza ha allestito una squadra a "km 0" che è stata capace di ripartire dalle macerie lasciate dal Covid (che aveva portato inizialmente alla decisione di rinunciare all’allestimento di una prima squadra, ndr) e di mostrarsi competitiva nel giro di poco tempo. Lo testimonia il secondo posto conquistato nel girone tosco-emiliano di C, alle spalle del Modena e davanti al Carpi. Adesso però che il sogno è lì ad un passo, sarebbe un peccato non dare il 110% per cercare di raggiungerlo. E chiudere in maniera trionfale un percorso comunque già adesso più che positivo, sotto ogni profilo.

"La partita d’andata è stata equilibrata, all’inizio eravamo avanti noi, poi i nostri rivali ci avevano ripreso. L’avevamo ribalta nuovamente, prima che loro pareggiassero – ha detto il tecnico Daniele Santini, caricando ulteriormente il gruppo - penso che che il pareggio sia un risultato giusto, entrambe le squadra hanno cercato di di fare la gara. I nostri avversari hanno vinto il loro campionato e hanno forse qualcosa in più, ma noi abbiamo giocato a viso aperto e li abbiamo sorpresi. Ci giocheremo tutto: siamo consapevoli del fatto che andremo a giocare in un "campo caldo", dove ci sarà una città ad aspettarci. Ma i ragazzi sono pronti per dare tutto, gettare il cuore oltre l’ostacolo e tentare di prendersi la Serie B".

Giovanni Fiorentino