Azzurra inarrestabile: successi e medaglie tra nuoto e pallanuoto

Medaglie, vittorie e piazzamenti di vertice colte in più competizioni, che fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti stagionali. La stagione dell’Azzurra sta insomma proseguendo a pieno ritmo, fra nuoto, pallanuoto e sincro. Nel settore waterpolo, sta continuando il momento positivo della prima squadra: gli uomini di coach Santini hanno battuto il Ravenna per 15-6 nello scorso match di Serie C. Menzione anche per la femminile: da una parte, la prima squadra impegnata in Serie B sta continuando a crescere, anche se nell’ultima gara in ordine cronologico è arrivata una sconfitta di misura (11-12) contro le rivali dell’Empoli.

Dall’altra, le note positivi provenienti dalle giovanili sono rappresentate da Sofia Pacini e Alessia Capecchi convocate con la rappresentativa della Toscana che si è piazzata quarta allo scorso Torneo delle Regioni. Quattro, per quel che riguarda il nuoto, gli atleti che hanno conquistato il diritto di disputare i Criteria allo Stadio del Nuoto di Riccione, rientrando fra i migliori prospetti d’Italia: si tratta degli "juniores" Vittoria Bottazzi, Ludovico Alba, Leonardo Cecconi e Ruggero Cangioli, diretti dal tecnico Marco Lilli. Ma si sono impegnati anche i giovanissimi della categoria "esordienti", reduci proprio dalla prima prova estiva svoltasi proprio a Prato. In questo caso, sono saliti sul gradino più alto del podio Giulia Gelsumini e Leonardo Cervo nei 50 apnea virata, Chiara Castagnoli nei 100 farfalla (oltre ad un argento nei 200 stile) Filippo Berti nei 100 farfalla, Ginevra Pattarozzi nei 100 farfalla. Medaglie d’argento per Ada Guarducci nei 200 dorso, Serena Salvadori nell’apnea virata 50 metri, Simone Renzini nei 100 rana Andrea Dreoni nei 200 dorso (in aggiunta ad un bronzo nei 200 stile) Vittoria Bellina nell’apnea virata 50 metri. Bronzo infine per Silvia Scuccimarra nei 100 dorso, Nina Paoli nei 100 farfalla ed Enea Tancredi nei 100 dorso.

g. f.