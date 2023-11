Azzurra, pieno di medaglie. La stagione è già brillante

Una serie di medaglie colte in una manifestazione di livello regionale, che fa ben sperare in vista delle prossime uscite anche per la crescita tecnica evidenziata dai giovani agonisti. Questi i riscontri con cui l’Azzurra ha chiuso la prima parte della prima prova invernale di nuoto, andata in archivio a Lucca pochi giorni fa. I nuotatori e le nuotatori pratesi sono scesi in vasca per cimentarsi in una delle prime gare della nuova stagione, misurandosi con il meglio del nuoto toscano. E se Matteo Vallini e Pietro Bottazzi sono saliti sul gradino più alto del podio nei 200 farfalla, sono arrivati comunque altri podi nelle varie categorie agonistiche. Hanno ad esempio ottenuto un argento Daniele Di Benedetto nei 200 farfalla, Giovanni Vallini nei 100 stile (oltre ad un bronzo nei 50 dorso) Gaia Balli nei 200 farfalla, Caterina Martinelli nei 50 farfalla, Ruggero Cangioli nei 200 dorso, Ludovico Alba nei 400 stile (terzo poi nei 200 dorso). Medaglia di bronzo invece per Lapo Bettazzi nei 50 farfalla, Tommaso Lucchesi nei 100 rana, Vittoria Bottazzi nei 200 dorso, Vittoria Martelli nei 400 stile, Giovanni Colzi nei 50 dorso e nei 100 stile, Ginevra Scali nei 200 farfalla. Da segnalare poi il quarto posto di Edoardo Castellani nei 200 farfalla, Sara Bartolini nei 50 farfalla e nei Alice Squarcini nei 200 farfalla. Alla trasferta lucchese, per il club presieduto da Alessandro Bartolozzi, hanno infine preso parte con buoni risultati generali anche Zoe Guarducci, Maria Valeria Calamai, Noemi Cipriani, Leonardo Monzali, Lorenzo Corsini, Michelangelo Meoni, Francesco Iura, Gabriele Gattai, Sara Mazzoni, Martina Vannucchi, Giada Benesperi, Maria Carlesi, Carlotta Santoni, Martina Mucci, Carlotta Petracchi, Samuele Presi, Leonardo Cecconi, Francesco Lombardi, Francesco Marchettoni e Filippo D’Attilio.