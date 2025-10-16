Badji argento nei 100. Ora cerca gloria sui 200

Il mese prossimo compirà 37 anni, ma intanto un regalo Bokar Badji se l’è fatto: ha vinto la medaglia d’argento ai campionati europei master M35 in corso a Madeira, sulla distanza dei 100 metri corsi in 11’’09.

Bokar, che ha dovuto attendere ben 36 anni per diventare solo nel 2024 cittadino italiano, ha vinto la sua batteria in 11’’12, poi la semifinale in 11’’20, mentre in finale ha dovuto cedere il passo a un altro italiano, Mario Brigida che in 10’92’’ ha preceduto il nostro portacolori.

"Ho visto la gara – dice il suo tecnico Giampaolo Cellario – e credo abbia fatto molto bene: peccato che nella finale, sulla spinta dei piedi, gli si sia spostato un blocco e questo non gli ha permesso una partenza pulita". Bokar Badji, tesserato prima per l’Atletica Reggio e oggi per la Fratellanza Modena, vive a Bibbiano con la famiglia e lavora in una ditta reggiana come tecnico elettronico.

In alcune trasferte della ditta all’estero, si è pure andato a cercare qualche pista d’atletica per allenarsi la sera.

Oggi, però, può essere un altro giorno importante, perché Badji ieri ha vinto la sua batteria sui 200 in 23’’93 e nel pomeriggio disputerà semifinali ed eventualmente le finali.

Il tempo di qualifica per lui non è buono ma, avendo vinto, si è qualificato direttamente controllando gli avversari e senza dover spingere sino in fondo.

