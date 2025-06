Balsemin "Il Bologna Rugby sogna coi giovani"

Spazio ai giovani, ma ambizioni di promozione intatte. Nemmeno il tempo di chiudere la stagione che in casa Bologna Rugby Club si è già tornati a lavoro per la prossima che inizierà, con il raduno in programma il 18 agosto. Si parte con rinnovata fiducia e con la direzione della società di puntare sui ragazzi del proprio vivaio; ma si parte anche da uno staff tecnico rinnovato e guidato da Andrea Balsemin, con cui collaboreranno Matteo Taddia, vice e responsabile dei trequarti, Fiorenzo Guermandi e Flavio Fadanelli chiamati a organizzare la mischia, Elmer Malaguti e Ciro Pepe che si occuperanno della cadetta, Massimo Tomasetti conservatissimo preparatore atletico e Luca Pasqualini come video analyst.

Balsemin, pronto per questa prima esperienza da capoallenatore? "Devo ringraziare il Bologna per la fiducia, sento questa sensazione di positività che mi ha trasmesso la società, spero di riuscire a meritarla con i risultati". Cosa le ha chiesto la società? "Ripartiamo con un progetto basato sui giovani soprattutto su quelli cresciuti nelle nostre squadre, da uno staff nuovo, ma anche con l’obiettivo promozione".

Tanti anni da giocatore di alto livello, da un paio di stagioni anche nello staff tecnico prima del Bologna e poi di Pieve come specialista della mischia, anche per lei questa sarà la prima vera stagione solo da allenatore. "Ho deciso di smettere di giocare e di concentrarmi nel ruolo di allenatore. Quest’anno sarà importantissimo per me e per noi, dobbiamo crescere tutti, anche se l’ambizione di cerca di fare salto di categoria è e rimane un obiettivo nel breve termine, magari già quest’anno, costruendo comunque dalla base il nostro futuro".

A disposizione avrà un gruppo che conosce bene visto che con tanti di loro ha giocato nella stagione 2023-24. "Per me sarà un vantaggio conoscere i ragazzi e sapere come rapportarmi con loro; il legame creato è stato forte e infatti la risposta già in queste settimane di allenamenti è stata ottima, i ragazzi stanno lavorando benissimo".

Nemmeno il tempo di chiudere l’annata che infatti vi siete già rimessi al lavoro. "Sì è così, già da un mesetto stiamo lavorando per mettere benzina nel motore in vista della prossima stagione: adesso ci fermeremo dalla prossima settimana, ma la ripresa degli allenamenti è già fissata per il 18 agosto a 2 mesi dall’inizio del campionato che ci attende; certo che vedere in queste settimane 40-45 senior in campo ad allenamento mi rende molto orgoglioso del lavoro anche di coinvolgimento che stiamo facendo".

A proposito nessuna comunicazione sui gironi della prossima serie B? "Ufficialmente ancora no, potremmo essere di nuovo inseriti in quello lombardo, con Brixia e Bergamo che potrebbero essere le nostre principali antagoniste, oppure finire in quello del centro, dipende come vorrà dividere i gironi la Federazione Italiana Rugby".

Gruppo solido ma anche tanto lavoro da fare per inserire i giovani. "Quest’anno dall’under 18 sale un bel gruppo di ragazzi con grande potenzialità. Loro e chi seguirà nei prossimi anni saranno la linfa del nostro futuro; daremo spazio fin da subito ai giovani con i pregi e i difetti che i giovani si portano dietro".

Squadra quindi ringiovanita, ma che punta a vincere, ovvi che sarebbe importante la conferma di Josè Chico, valore aggiunto nella passata stagione. "Penso proprio che rimanga; è un elemento di grande qualità, in un ruolo (mediano di apertura) fondamentale. Ci sarà poi qualche altro innesto di ragazzi che per lavoro-università si trasferiranno qui a Bologna, ma la base saranno i nostri giovani che però lo spazio in campo se lo devono, come tutti, guadagnare con impegno negli allenamenti e nelle partite".