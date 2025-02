Banca Tema. Mattia Bartolini. Titolo regionale e record personale

Mattia Bartolini supera il muro dei 50 metri nel lancio del disco. A Livorno, il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema aggiunge oltre un metro al personale con il disco della categoria superiore arrivando alla distanza di 50.94 metri. Nettissimo il successo davanti al reatino Paionni (46.20) e al senese Bernardi (44.86) nella competizione che assegnava anche i titoli regionali Juniores. Il risultato assume un valore ancor più elevato se si pensa che la gara è andata in scena in condizioni estreme, con le pedane rese scivolose dalla perturbazione che ha colpito la città labronica.

Dopo l’esordio a Lucca di due settimane fa, dove mise a referto un 49.31, Bartolini aggiunge oltre un metro al primato personale con il disco degli Juniores migliorandosi di addirittura cinque metri e mezzo rispetto al 2024. Tra gli obbiettivi stagionali c’è quello di avvicinarsi ai 54 metri come minimo per i Campionati Europei Under 20 di Tampere. Ora la finale nazionale dei Campionati Invernali di Lanci, in programma a Rieti tra l’1 e il 2 marzo.