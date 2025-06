Banca Tema sugli scudi. Bartolini prodigioso. Nuovo titolo italiano

L’Atletica Grosseto Banca Tema sugli scudi ai campionati italiani Allievi. Mattia Bartolini è campione italiano e Riccardo Rabai è quarto nella marcia.

Il discobolo maremmano conferma il titolo conquistato già lo scorso anno primeggiando nella rassegna tricolore di Rieti. Per il classe 2008 subito un lancio da 60.01 metri con l’attrezzo da 1.5 chili che mette un margine incolmabile tra sé e gli altri. Nei successivi cinque turni nessuno riuscirà a impensierirlo. L’argento è dell’umbro Gabriele Patumi (53.22), il bronzo del veneto Mario Victor Bernardinello (52.11). Per l’atleta allenato da Francesco Angius, al terzo titolo italiano consecutivo dopo quello di Molfetta 2024 e quello tra i Cadetti nel 2023 a Caorle, ora l’appuntamento con gli Eyof, il Festival olimpico della gioventù europea in programma a Skopje a fine luglio. "E’ un momento storico per la nostra società – commenta il tecnico –, mai un atleta aveva vinto tre titoli nazionali consecutivi. Dopo il primo lancio, che ha subito chiuso il discorso per la vittoria, Mattia ha voluto forzare per raggiungere misure ancor più importanti, ma le condizioni climatiche non erano ottimali".

Sfiora invece il podio Riccardo Rabai nei 5.000 di marcia: il classe 2009, reduce dall’oro Under 16 dello scorso ottobre e dal bronzo Under 18 indoor lo scorso febbraio, guida a lungo il gruppo degli inseguitori dietro l’inarrivabile Nicolò Vidal (20:09.36) ma si vede infliggere una penalità di 30 secondi che non gli permette di lottare nello sprint per le medaglie: 22:26.42 il crono finale per l’atleta allenato da Fabrizio Pezzuto.

Nella prima giornata di gare scende ancora una volta sotto il muro dei 50 secondi nei 400 Thomas Nencini, il suo 49.96 non basta però per l’accesso alla finale. Nel salto in lungo Anselme Faragli chiude decimo con 6.64, è il suo miglior salto in carriera all’aperto, mentre Filippo Bonucci è quattordicesimo nei 2.000 siepi, vicinissimo al primato personale con 6:14.76. Atletica Grosseto Banca Tema impegnata anche nella staffetta 4x100: Anselme Faragli, Daniel Dante Merli, Gabriele D’Amico e Thomas Nencini si migliorano fino a 43.81 chiudendo al quattordicesimo posto.