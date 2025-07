Bandini, trionfo in Laguna. Strale col vento in poppa

Strale (1967), lo yacht di Antonio Bandini del Circolo Velico Ravennate ha conquistato l’Overall Aon Special Award alla dodicesima edizione del trofeo Principato di Monaco per vele d’epoca, che si è tenuto in Laguna, lungo le rive del bacino San Marco, e che era valido per la Coppa Bnl Bnp Paribas wealth management. Alla prestigiosa rassegna lagunare, organizzata dello Yacht Club Venezia nelle acque del capoluogo, fra i 27 partecipanti, hanno preso parte tre imbarcazioni del Cvr. Tutte si sono distinte con risultati di prestigio. Oltre al premio Overall, lo yacht Strale ha conquistato il 3° posto nella classifica degli yacht Classici. Al 4° posto della stessa graduatoria è giunto l’iconico Naif di Ivan Gardini, rallentato nella seconda prova da una partenza anticipata. Nella classifica ‘Spirit of tradition 1’, la medaglia d’argento è andata a Blu Show, imbarcazione di Luca Mengozzi coi giovani atleti del Cvr grandi protagonisti del piazzamento. Nell’anno in cui il Rotary Club Venezia ha festeggiato il 100° anniversario di fondazione, tre imbarcazioni storiche di Marina di Ravenna e del Cvr si sono fatte valere, piazzando ottimi risultati al cospetto di parterre di rivali molto agguerrito.

r.r.