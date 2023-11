Baseball A1. Il Bbc sulle tracce di Soto Lopez

Si chiama Erik Tomas Soto Lopez. E probabilmente sarà il nuovo lanciatore Afi del Bbc Grosseto. Si tratta di un vero e proprio colpo di mercato del ds Filippo Olivelli che da mesi sta lavorando sotto traccia per allestire una squadra sempre più forte. Soprattutto con il pitcher originario di Santa Clara di Cuba, ma che ha in tasca il passaporto italiano, Olivelli si è mosso in maniera forte negli ultimi giorni, strappando il sì ad un atleta che può fare davvero la differenza. Basta guardare i numeri (solo dell’ultima stagione) per capire che si tratta di un lanciatore in grado di fare la differenza: 7 vittorie e 4 sconfitte, 3.51 di media pgl in 82 inning lanciati. Soto Lopez ha "tirato" 14 partite, tutte da partente, lanciando 3 partite "complete", tra cui 1 shotout.