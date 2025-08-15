Baseball, al Gianni Falchi gli uomini di Betto sconfitti per 5-2 e 3-2. Domenica la serie riprende in Maremma. Unipol, pesa tanto il doppio ko con Grosseto. Serve un miracolo per sognare la semifinale

Spalle al muro. La Fortitudo si trova in una posizione di non ritorno nei quarti di finale del campionato di baseball. Nelle due partite disputate al Gianni Falchi, sul campo di casa, doppia sconfitta per la formazione di Fabio Betto che domenica giocherà gara-tre in Maremma. Ma al Bsc Grosseto basterà un successo per chiudere i conti e tagliar fuori l’Unipol dalla fase finale della lotta per lo scudetto. Sarebbe il peggiore risultato della storica società datata 1953, degli ultimi venticinque anni.

Comincia male l’avventura della Fortitudo che, in partenza – si sapeva – deve rinunciare a Ernesto Liberatore. Quanto fossero importanti, nell’economia del gioco Fortitudo, la leadership e l’esperienza del ricevitore, si è capito durante la stagione regolare.

Senza di lui, otto sconfitte di fila. Con il suo rientro alla base dieci successi consecutivi, poi l’infortunio e la Fortitudo che perde smalto ed energia. La società è corsa ai ripari – pur avendo massima fiducia nelle qualità di Samuele Gamberini –, ma dal Venezuela, con passaporto italiano, è arrivato il giovane Marcano che è poi stato utilizzato come esterno.

Persa la prima gara, quella riservata ai lanciatori stranieri, 5-2, la Fortitudo ha iniziato nel peggiore dei modi il secondo match, con gli italiani protagonisti.

Subito due punti subiti da Alex Bassani, poi, il lento rientro dei biancoblù. Ritrovata la parità, sul 2-2, la Fortitudo comincia a battere con maggiore frequenza, ma pur essendo migliore dei toscani, in questo fondamentale, non riesce a sfondare.

Così, sul rilievo di Maurizio Andretta, Grosseto ritrova il vantaggio (3-2) e per la Fortitudo è notte fonda. Già nella serie precedente, contro Collecchio, la Fortitudo si era trovata con le spalle al muro. Ma a questo punto, per ribaltare un finale che sarebbe negativo, servirebbero tre vittorie consecutive. Per operare prima l’aggancio e poi il sorpasso. Alla vigilia del confronto, Alessandro Vaglio, uno degli elementi più esperti, lo aveva detto. "Possiamo battere chiunque. Ma se non giochiamo al massimo, possiamo cadere con tutti".

Per ora ha avuto il sopravvento la seconda opzione. La Fortitudo dalla sua ha carattere, determinazione e dna. Ma adesso capitan Dobboletta e compagni sanno di non poter sbagliare più.

Negli quarti, dominano le squadre favorite: tutto sul 2-0 Parma su Reggio Emilia, Macerata sul Nettuno 1945 e San Marino sul Bbc Grosseto

a. gal.