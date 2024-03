Baseball. Al via domani lo ‘Spring Training 2024’. Il Siena Bsc fa le prove contro Grosseto

Parte domani, alle 14, da Grosseto, lo ‘Spring Training 2024’ del Siena Bsc contro i Boars retrocessi dalla serie B. Sarà l’occasione per testare la condizione dei giocatori, reduci dagli allenamenti invernali e valutare i nuovi arrivati. Massima attenzione per il numero dei lanci fatti dai pitcher, il primo line up, con il punteggio finale puramente indicativo. L’obiettivo svolgere un produttivo allenamento per entrambe le squadre. Il manager Alvarado Perez avrà a 18 giocatori. Il precampionato dei bianconeri sarebbe dovuto iniziare domenica scorsa a San Casciano contro il Cosmos, ma la squadra valpesana ha annullato l’incontro per indisponibilità del campo. Il 17 marzo i senesi affronteranno il Padule Sesto Fiorentino, il 24 marzo a Grosseto gli avversari saranno i Boars, in un quadrangolare. Per quanto riguarda la campagna acquisti, dopo l’ingaggio dei fratelli Fernandez Matos (Alejandro, lanciatore destro, e Leandro, seconda base), provenienti dall’Arezzo, è arrivato, dai Boars Grosseto, il lanciatore destro Joel Selmo (nella foto). Classe 1994, cresciuto nell’Arezzo e con un passato nel Monteriggioni e nel Siena, dopo aver registrato poche apparizioni nel 2022 in B con i Boars, nel 2023 è salito ancora sul monte in serie B con i maremmani, migliorando notevolmente nel controllo e nella velocità: 10 apparizioni, 3 partite iniziate, una salvezza, 23.1 inning lanciati. Novità anche in panchina: nello staff tecnico bianconero si è aggiunto Juan Ramon Tejeda Almanzar, tecnico in formazione classe ‘87, nel 2022 e nel 2023 ai Boars Grosseto in B, dopo aver giocato nel Rimini. Almanzar potrà dare una mano anche come giocatore. Il lanciatore partenete bianconero Dario Osti, infortunatosi un mese fa al legamento crociato anteriore, dovrebbe operarsi a metà mese.