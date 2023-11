Baseball. Alvarado Perez resta alla guida dell’Estra Siena

Pastor José Alvarado Perez è stato confermato alla guida dell’Estra Siena Bc: la società bianconera ha deciso di offrirgli un biennale per proseguire il lavoro iniziato. Pastor José, classe 1984 di Quibor, nello stato di Lara, è stato allenatore in un’accademia di baseball per la formazione di giovani giocatori; cresciuto nelle accademie delle Minor League statunitensi in Venezuela, St. Louis Cardinals e Atlanta Braves, vanta 12 anni come allenatore e manager della Lega di baseball in Venezuela. Ha giocato due anni in Italia, con il Rajo Rho in serie B, risultando leader della squadra per media battuta. Nello staff tecnico del Siena Bc anche l’Istruttore Francesco Giusti e i tecnici di base Gaia Benvenuti, Irene Bonazzola e José Alberto Sanchez. Si sono iscritti al corso tecnici Francesco Carta, ex ricevitore della Conad di Antonio Scialoja negli anni ‘80, e Paul Hendrick Castillejos (lanciatore della serie C). Si sono separate le strade con Antonio Carmelo Rodriguez.