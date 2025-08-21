Baseball, capitan Dobboletta e compagni dallo 0-2 al 3-2. E sabato inizia la semifinale al Falchi. La Fortitudo ribalta il Bsc Grosseto. Betto: "Senza paura con S. Marino»

Miracolo Fortitudo? Forse il vocabolo è esagerato, ma l’Unipol di Fabio Betto, comunque, confeziona una vera e propria impresa, contro Grosseto e vola in semifinale.

Riassunto delle puntate precedenti: la Fortitudo, terza al termine della stagione regolare, affronta la Big Mat Grosseto. Prima due match al Gianni Falchi e i maremmani fanno il colpaccio. Sotto 2-0, la Effe è a un passo dalla clamorosa eliminazione, anche perché la serie si trasferisce in Maremma. Nel primo match, allo Jannella, non c’è storia: capitan Dobboletta e compagni vincono 5-0, la serie è sul 2-1 per i toscani.

Gara-quattro inizia nel peggiore dei modi: 5-1 per Grosseto dopo quattro inning. La sfida pare chiusa, la Fortitudo invece la ribalta, 13-6.

Si torna così al Falchi sul risultato di perfetta parità. E anche qui si mette male: Fabian Enrique Blanco Colina concede subito in apertura tre valide a Grosseto, con il risultato che gli ospiti sono avanti per 2-0. Ma anche qui, la reazione Fortitudo, che chiude 8-3 e vola in semifinale.

"Dopo il 2-0 iniziale – racconta il manager della Fortitudo, Fabio Betto –, maturato in casa, ho detto ai miei ragazzi che ci eravamo infilati in una situazione nella quale non volevamo essere. Ma dove meritavamo di essere. Anche perché il Grosseto stava giocando bene, come ha fatto, del resto, fino all’ultimo eliminato di gara-cinque".

Poi è cambiato qualcosa. "Bermudez e il pitching staff hanno fatto un grande lavoro. E l’abbiamo ribaltata. Ma noi siamo questi, capaci di alti e bassi. Forse siamo un po’ corti, ma ce la mettiamo sempre tutta".

Adesso il confronto con San Marino, storica rivale della Fortitudo nel terzo millennio.

"In vista di sabato – commenta il manager – siamo carichi. Conto che si possa tenere testa a San Marino e, come sempre, combatteremo. Ci sono pochi giorni per recuperare le energie, ma vogliamo provarci. Dico sempre che alla fine è il campo che esprime il verdetto giusto. Noi siamo carichi, siamo pronti, e continuiamo a essere fiduciosi".

Per ritrovare una finale tricolore, visto anche lo spessore di San Marino, servirà una Fortitudo pressoché perfetta, capace di annullare o quasi anche eventuali errori.

La successione degli incontri vedrà il Gianni Falchi campo di casa, sabato e domenica, con inizio alle 20. Poi, dal 28, la serie si trasferirà a San Marino. E qualora servissero cinque incontri, le ultime due partite, venerdì e sabato prossimi, si giocheranno sempre nella Repubblica del Titano.

Nell’altra semifinale, infine, la sfida è tra Macerata e i campioni d’Italia di Parma. Si giocherà con lo stesso intervallo: le prime due gare nelle Marche, poi nelle terre del Ducato.

a. gal.