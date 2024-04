Baseball: colpo del general manager Mura che porta al Falchi l’olandese che ha esperienze nella Minor League. UnipolSai, sul monte di lancio è pronto il giovane Leon

Prima Ricardo Segundo Paolini, mvp dell’ultima finale scudetto, poi Ernesto Liberatore, il catcher che al Falchi è cresciuto tantissimo e, la prossima settimana, Junior Martina.

Sta cominciando a prendere forma l’UnipolSai che, in questa stagione, dovrà cercare di difendere lo scudetto conquistato con pieno merito nel 2023. Non sarà facile perché il gap economico, con Parma e San Marino, si è ulteriormente alzato – a tutto vantaggio delle due rivali –, ma in Fortitudo, grazie anche alla presenza di un dirigente attento e pronto qual è Christian Mura, ci sono sempre piani e strategie alternative.

Così, in attesa di conoscere l’identità del nuovo lanciatore extracomunitario – presumibilmente un atleta proveniente dalla Repubblica Dominicana –, ecco Jefrem Leon. Si tratta di un ragazzo di 21 anni, 185 centimetri per 70 chili, originario di Oranjestad Aruba. Lanciatore destro, che può giostrare sia da partente sia da rilievo – una duttilità molto apprezzata in casa Fortitudo, dove il pitching coach è Fabio Betto – e che può vantare anche un’esperienza triennale nella Minor League a stelle e strisce con la maglia dei Washington National.

Dotato di un ottimo controllo, 31 le basi ball concesse a fronte dei 102 inning da protagonista, con 3 vinte, un persa e una salvezza in 35 partite, venti delle quali da partente. Per lui anche una media di 10,15 strikeout ogni 9 riprese.

Nel gennaio 2021, a soli 18 anni, viene scelto come free agent dai Washington Nationals, che lo dirottano nella Dominican Summer League. Nella stagione successiva, sempre nella stesso campionato, viene eletto nella Mid-season All Star di lega. Ha presto parte anche alla Florida Complex League e alla Carolina League.

Nell’autunno 2022 ha preso parte ai mondiali under 23, ottenendo due salvezze in altrettante apparizioni con Germania e Cuba, senza concedere punti e collezionando cinque strike out nei tre inning lanciati.

a. gal.