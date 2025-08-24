Baseball: duplice turno casalingo per la Platform-Tmc che ospita i Falcons Torre Pedrera per l’ultima di andata di Coppa Italia. Poviglio deve vincere per sperare nelle Final Four

Duplice turno casalingo per la Platform-Tmc Poviglio, in campo alle 11 e alle 15 in via Gruara per l’ultima d’andata della seconda fase di Coppa Italia.

I biancoblu ricevono davanti al pubblico amico i Falcons Torre Pedrera e hanno necessità di fare bottino pieno: per arrivare alle Final Four della manifestazione, previste per inizio settembre, serve recuperare terreno sulla seconda piazza, distante attualmente 5 vittorie, per cui una duplice vittoria nella sfida odierna sarebbe auspicabile. Out Dallatana, il partente in gara-1 sarà il giovane Freionil, con Cepparulo e Greggio pronti a rilevarlo; nella sfida pomeridiana, riservata ai lanciatori di formazione straniera, spazio a Gonzalez e Medina, col primo probabile titolare.

Poviglio, che dovrà rinunciare anche al ricevitore Nardi, va a caccia di conferme dopo le due belle battaglie di domenica scorsa con la capolista Firenze, chiuse con una vittoria per parte: in ricezione ci sarà Gastaldi, con Spagnolo in prima base, Di Ronza o Lettieri in seconda, capitan Minari all’interbase e Bazzana in terza.

Agli esterni, da sinistra a destra, Toledo, Castillo e Giovanardi, mentre come battitore designato dovrebbe rientrare dall’infortunio Lugli, out da 4 gare.