Baseball. E’ una domenica davvero cruciale per l’Estra Siena Bsc. Trasferta sul difficile diamante del Franchigia Firenze

E’ una domenica cruciale per l’Estra Siena Bsc che gioca una delle trasferte più impegnative della stagione: sul diamante dello stadio Cesare Vita di Campo di Marte, i bianconeri affrontano la Franchigia Firenze, seconda forza del Girone H. La sfida si preannuncia intensa e ricca di contenuti tecnici e agonistici, sarà una gara dal peso specifico elevato per entrambe le compagini. All’andata la gara venne sospesa al nono inning, sul punteggio di 10-9 per gli ospiti; quella del 13 aprile fu la gara del ritorno sul monte di lancio di Dario Osti che pochi giorni dopo, però, si infortunò nuovamente al perone in allenamento. Fu, però, anche la gara del primo grande slam stagionale per i bianconeri, di Anthony Pichardo, alla settima ripresa (il secondo fuoricampo da 4 punti per l’Estra è stato realizzato domenica scorsa a Castellina Scalo da Paul Castillejos). Se la Franchigia Firenze è una delle formazioni più complete e strutturate del girone, l’Estra si presenta all’appuntamento con il morale alto e una rinnovata fiducia nei propri mezzi grazie al brillante successo per 17-8 nel derby contro Monteriggioni. Per i senesi è una sfida-verità, un test fondamentale per misurare la reale consistenza del gruppo, in netta crescita nelle ultime settimane. Tra i protagonisti della rinascita spiccano il solito Alejandro Fernandez Matos e Paul Castillejos. Anche il capitano Anthony Pichardo e il rientrante Felipe Dube Alvarez stanno garantendo esperienza e solidità difensiva a un roster ampio e sempre più competitivo. Coach Giusti - che da quando è al timone della squadra ha un record di tre vittorie e due sconfitte, quest’ultime con un solo punto di scarto - chiederà ai suoi di mantenere lo stesso approccio mentale visto nel derby: concentrazione, pazienza in attacco e solidità difensiva le chiavi per provare a sorprendere una delle favorite alla promozione.