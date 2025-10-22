Baseball. Estra, amichevole contro Montefiascone. I bianconeri scontano numerose assenze

L’Estra Siena Bsc ha disputato un’amichevole contro il Montefiascone Baseball, terminata 4-7 a favore dei padroni di casa. Nonostante il risultato, i bianconeri hanno mostrato carattere e spirito di squadra, pur dovendo rinunciare ai lanciatori di ruolo: assenti Osti, Castillejos e Fernandez Matos oltre a Dube Alvarez, importante punto di riferimento del lineup e della linea degli esterni. Sul monte di lancio si sono alternati Alvin Sanchez, autore di cinque buoni inning iniziali, Jarol Guzman Lopez e Cacciatore, che ha chiuso l’incontro. La squadra ha saputo restare in partita, offrendo spunti positivi sia in difesa che in attacco (in particolare tra la sesta e la settima ripresa, con importanti valide extrabase di German de Jesus, triplo, e Leandro Fernandez Matos, doppio contro il closer Carletti), utili per impostare il lavoro invernale in vista della stagione 2026. A completare la giornata di sport e amicizia, una partita di softball slow pitch tra atleti e simpatizzanti delle due società.