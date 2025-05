Baseball. Estra Siena a Pian di Massiano contro Perugia capolista

SIENA

Questo pomeriggio alle 15, l’Estra Siena Bsc sarà di scena sul diamante di Pian di Massiano per affrontare la capolista Perugia Baseball in occasione della settima giornata del campionato di Serie C, girone H, l’ottava partita giocata dai bianconeri in questa stagione a seguito dell’anticipo di fine marzo della gara con il Padule, inizialmente prevista sotto Palio, il 29 giugno, giorno della Tratta. I senesi arrivano all’appuntamento galvanizzati dalla rocambolesca affermazione esterna a Livorno, ottenuta al nono inning con grande grinta e spirito di squadra. Dopo diverse settimane complicate, la squadra di coach Giusti ha mostrato segnali netti di ripresa.

A rinforzare il gruppo torna a disposizione Felipe Alejandro Dube Alvarez (nella foto), esterno titolare, che ha scontato domenica scorsa la sua giornata di squalifica e sarà regolarmente in campo. Il Perugia Baseball, primo in classifica nonostante la subita domenica scorsa contro il San Casciano (3-2), la prima stagionale, e privo, nelle ultime gare, del senese Andrea Lucattelli, ricevitore, resta una delle realtà più solide del girone. A San Casciano, nonostante una prova difensiva generosa e una grande prestazione del bullpen – con Ticchioni e Jesus Martinez efficaci nel fermare l’attacco locale – l’attacco perugino ha faticato a concretizzare le occasioni. Le valide sono state poche, e diversi corridori sono rimasti in base. La partita si preannuncia come una vera prova di maturità per l’Estra Siena Bsc, che vuole dare continuità al successo di Livorno e tentare lo sgambetto alla capolista. Il Perugia, dall’altre parte, intende ritrovare il passo delle prime giornate e difendere la vetta della classifica, davanti al proprio pubblico.

Quella di questo pomeriggio sarà tra l’altro, una sfida storica: si tratta infatti del primo incontro ufficiale tra l’Estra Siena Bsc e il Perugia Baseball. Dal 2020, anno di fondazione del nuovo sodalizio senese, il Perugia ha sempre militato in altri gironi interregionali, in quello marchigiano o, lo scorso anno, in quello laziale. L’assetto del raggruppamento H, stagione 2025, che include formazioni sia della Toscana che dell’Umbria, ha reso finalmente possibile questo inedito derby dell’Italia centrale.