Baseball. Estra Siena-Monteriggioni: alle 15 derby allo ‘Scialoja’

Oggi pomeriggio, alle 15, andrà in scena uno dei momenti più attesi del girone H della Serie C, il derby tra Monteriggioni ed Estra Siena Bsc, che si disputerà sul campo Scialoja di Castellina Scalo. Una sfida dal sapore speciale, tra due realtà vicine geograficamente ma diverse per storia, struttura e ambizioni.

La squadra di coach Francesco Giusti arriva al derby dopo una convincente vittoria per 24-14 contro il Livorno, chiusa per manifesta superiorità all’8° inning e con la chiara intenzione di vendicare la sconfitta subita all’andata. In quella occasione, ad Arezzo, i bianconeri, allora guidati da Carta, si arresero solo al primo inning supplementare, al termine di una sfida lunga e accesa, conclusa con un solo punto di scarto a favore della formazione valdelsana. L’Estra ha mostrato nelle ultime settimane una crescita importante, sia dal punto di vista tecnico che mentale.

Il rientro di Felipe Dube Alvarez ha dato sicurezza in difesa, supportato, all’esterno, dall’esperienza di Anyelo Hernandez, mentre il capitano Anthony Pichardo si è confermato guida carismatica e tecnica del gruppo, nonché un ottimo ricevitore. Nel box di battuta occhi puntati su Jeisis German, decisivo domenica scorsa. La formazione valdelsana, guidata dai grossetani Vic Luciani ed Andrea Morandi, reduce da due sconfitte consecutive con Franchigia Firenze e Cosmos San Casciano, cercherà di sfruttare il fattore campo. Alternando risultati e prestazioni in questo primo scorcio di stagione, Monteriggioni vede nel derby l’occasione per rilanciarsi e firmare un risultato pesante in chiave classifica. Il match sarà preceduto da un minuto di silenzio in memoria di Masanori Kamachi, già giocatore di Monteriggioni e Boars Grosseto in serie B, figura profondamente legata sia alla realtà senese, dove militano molti suoi ex compagni, che a quella valdelsana, dove ha giocato fino al 2019. ‘Masa’ è scomparso domenica scorsa dopo una lunga malattia.

Un gesto doveroso per onorare la memoria di chi ha dedicato la propria vita alla crescita del baseball.