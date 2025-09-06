Baseball. Europei in vista, l’Unipol porta in azzurro. Agretti, Andretta, . Bassani e Gamberini

Tra un po’ scattano i campionati Europei di baseball, prima a Senago, per la fase iniziale e poi a Rotterdam per il secondo turno. E la Fortitudo, spettatrice della finale scudetto – San Marino è avanti 2-0 su Parma, in una serie che da lunedì si trasferirà nella città ducale – porta diversi elementi in azzurro. Sono quattro i ragazzi espressi dalla formazione di Fabio Betto. Senza dimenticare tutti gli altri, ex o meno, che in qualche modo, durante la loro carriera, sono passati dal Gianni Falchi. I quattro ragazzi Fortitudo che dal 10 settembre risponderanno alla chiamata del manager Francisco Cervelli. Si tratta di Filippo Agretti (29 anni), Maurizio Andretta (27), Alex Bassani (34, nella foto Schicchi) e Samuele Gamberini (22). Impossibile però dimenticare Juan Carlos Infante Junior, il cui papà ha giocato in Fortitudo e, in questa stagione, è rientrato nello staff. Poi gli ex Matteo Bocchi, Renzo Guillermo Martini Parilli, Angelo Palumbo, Ricardo Segundo Paolini e Claudio Scotti.

Un po’ di azzurro renderà meno amaro il finale di stagione per una Fortitudo che ha lottato fino alla fine e, nel corso della stagione, ha dovuto fare i conti anche con infortuni pesanti. Su tutti quelli di Ernesto Liberatore, che ha privato l’Aquila di un catcher che dava più equilibrio e sicurezza a tutti i lanciatori.

Chi da lunedì intenda seguire le altre finali scudetto, potrà contare, in video, su commenti di veri e propri appassionati nonché competenti. Marco Nanni, ex manager Fortitudo e Daniele Mattioli rendono semplice e per tutti uno sport che, al primo approccio, non è di facile comprensione.