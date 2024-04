Baseball, Frignani riavrà Liberatore come ricevitore. UnipolSai, un pari e una sconfitta con Rimini. E sabato nuovo doppio test a Ronchi dei Legionari

Un pareggio, 2-2 e una sconfitta, 3-1, per l’UnipolSai nel doppio test con il New Rimini.

"C’è ancora molto da fare, ma un passetto in avanti c’è stato", commenta il manager della Fortitudo, Daniele Frignani, che ha un organico ancora molto ridotto. E’ tornato Ricardo Segundo Paolini, subito utilizzato in seconda base, ma mancano ancora Junior Martina e quello che sarà il lanciatore straniero.

Al lancio bene Alex Bassani, molto bene il giovane Cantelli, luci e ombre per Pippo Cantelli e maluccio, invece, il mancino Andretta. Organico da rimpolpare: all’esterno utilizzati capitan Dobboletta, Bertossi e il giovane Anzovino. Come ricevitore Mezzetti, all’interbase Mengoli, che è un under 18, in prima Borghi. In terza si sono alternati Fuzzi e Agretti. In battuta bene Borghi e Agretti, da rivedere tutti gli altri. Nel frattempo è sbarcato a Bologna l’italovenezuelano Ernesto Liberatore. Da due anni il ricevitore è diventato un punto di riferimento per l’UnipolSai, sia per le qualità difensive, sia per la crescita esponenziale che ha avuto in attacco, dimostrando di aver appreso, nel migliore dei modi, le indicazioni dell’hitting coach, Claudio Liverziani.

E sabato, a Ronchi dei Legionari – nuovo doppio test per la Fortitudo in attesa dell’esordio in campionato, a fine mese, con Grosseto – Liberatore sarà un’arma in più nel contesto di una Fortitudo che, lentamente, sta cominciando a prendere forma.

a. gal.