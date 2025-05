Baseball giovanile: sfide e successi per le squadre ferraresi

La settimana di baseball giocato appena conclusa vede le squadre ferraresi ancora in difetto, ma con una crescita costante seppur lenta. Mercoledì 14 maggio, nella sempre splendida cornice marrarese, l’U14 accoglie la squadra amica del Tozzona Imola, che mette in campo un potenziale altissimo schierando tre atleti fuori quota: la disparità si nota fin dalle prime battute, il gioco resta sempre ben organizzato da Ferrara con una difesa pronta nelle assistenze e nei recuperi ma che poco può alle potenti mazze imolesi, con ben due fuoricampo messi a segno.

Nella giornata di sabato a Minerbio gli U12 Selvaggio, Staka, N. Anzelotti e Rizzati in campo per il Castenaso, hanno conquistato una bella e sudata vittoria, ognuno di loro portando a casa almeno un punto per la gioia dei nuovi compagni castenasesi con i quali è già spontaneamente nato un grande affiatamento.

Domenica 18 è stato il turno del Minibaseball, in trasferta a Modena, squadra che vincerà per 20-13, senza mai però scoraggiare i piccoli atleti. Il calendario dei campionati federali delle giovanili ha passato il giro di boa, con gli ultimi appuntamenti.