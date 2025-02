Baseball. Godo, da fine aprile via a una SuperSerie A

Profumo di campionato per la serie A di baseball che ha varato il calendario della stagione 2025 che inizierà il 26 aprile, almeno per il Baseball Godo, inserito nel girone E assieme ad Athletics Bologna, Lupi Auto Fiorentina, Modena, Falcons Torre Pedrera e New Rimini. Rispetto allo scorso anno è mutata la formula: come nel 2024 nel girone A sono state inserite tutte le migliori formazioni del campionato italiano, una sorta di SuperSerie A, con otto squadre che sono, comunque vada, già ammesse agli ottavi dei playoff. Alla post season saranno ammesse anche le prime due formazioni di ognuno degli altri raggruppamenti, B, C, D ed E. Sarà fondamentale accedere ai playoff, perché le otto sconfitte agli ottavi, verranno suddivise in due gironi e le due vincenti accederanno alla serie A Gold 2026 mentre tutte le altre saranno inserite nella serie A Silver 2026. Tutte le formazioni non qualificate per il playoff prenderanno parte alla poule retrocessione, come già accaduto lo scorso anno. Il campionato dei Goti inizierà al "Casadio" il 26 aprile contro i Falcons di Torre Pedrera (il ritorno è previsto per il 7 giugno), sarà poi la volta della prima trasferta, a Firenze, contro il Lupi Auto il 4 maggio. Ecco gli altri appuntamenti: Modena (10 maggio in casa, 21 giugno in trasferta), Rimini (17 maggio e 5 luglio) e Bologna (1 giugno e 12 luglio). Sono previste anche due soste durante la stagione regolare: non si giocherà, infatti, il 24 maggio e neppure il 28 giugno.

u.b.