Baseball Godo sfida Falcons Torre Pedrera: doppietta cruciale per la classifica

Trasferta fondamentale per il Baseball Godo che oggi (ore 11 e 15) gioca allo stadio Comunale di Rimini contro i Falcons Torre Pedrera, ultimi in classifica e battuti due volte un paio di settimane fa al "Casadio". Una doppietta è un passo fondamentale per risalire la graduatoria che parla di penultimo posto: in fondo la seconda piazza, l’ultima utile per non passare direttamente alla poule salvezza, è distante 3 vittorie, molte ma dovendo affrontare ancora sia Fiorentina, sia Modena la missione è difficilissima ma non impossibile. Bonilla e Monari sono ancora indisponibili ma dovrebbero tornare tra un paio di settimane mentre i due catcher saranno Sabbatani ed Evangelista rispettivamente con Galeotti, lanciatore nella partita riservata ai pitcher di formazione italiana, e Abel Campos in quella libera. Godo ha migliorato le sue statistiche nel box battuta, con medie divenute interessanti: questo non vuol dire che sarà semplice vincere le due partite perché Torre Pedrera ha una formazione giovane e soggetta ad errori ma di una certa qualità. Il Baseball Godo ha l’obbligo di ridurre gli errori che, a volte, sono costati troppo cari. Programma serie A, girone N (7ª giornata, ore 11 e 15): Torre Pedrera-Godo, Fiorentina-New Rimini. Ieri: Modena-Athletics Bologna. Classifica: Athletics Bologna (9-3) .750; Fiorentina (6-4), Modena (6-4) .600; New Rimini (5-4) .556; Godo (3-8) .273; Torre Pedrera (2-8) .200.

u.b.